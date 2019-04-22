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Çocuklardan ebeveynlere tiyatrolu gönderme

Gaziantep’te Empati İlkokulu 3G sınıfı öğrencileri Onat Kutlar Tiyatro salonunda yaptıkları tiyatro ile anne ve babalarına gönderme yaptı.

Gaziantep'te Empati İlkokulu 3G sınıfı öğrencileri Onat Kutlar Tiyatro salonunda yaptıkları tiyatro ile anne ve babalarına gönderme yaptı. Anne ve babalarından sadece sevgi beklediklerini belirten çocuklar, “Bizden çok şey istiyorsunuz bizimse sizden istediğimiz sadece sevgi ve anlayıştır” dedi.


Gaziantep'te Empati İlkokulu 3G sınıfı öğrencileri Onat Kutlar Tiyatro salonunda düzenlemiş olduğu tiyatro etkinliğiyle ailelere mesaj verdi. 3G sınıf öğretmeni Filiz Mengilli ve drama öğretmeni Gönül Aslan'ın hazırladığı tiyatroda öğrencilerin anne ve babalarına mesaj vererek, ”Şımardığımızda aslında ilgi istemediğimizin bizi başka çocuklarla kıyasladığınızda üzüldüğümüzü, uygun bir dilde konuştuğunuzda yanlışlarımızı görebileceğimizi, yanlışları söylediğimizde utandığımızın, küçük hastalıkları yenebilecek güçte olduğumuzun, bizden özür dilemenin sizden bir şey eksiltmeyeceğinin ne zaman farkına varacaksınız anneler ve babalar siz bizden çok şey istiyorsunuz ama bizimse sizden istediğimiz sadece sevgi ve anlayıştır” ifadelerini kullandı.

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