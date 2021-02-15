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Çocukların havalı tüfek ile oyunu ölümle bitti

Gaziantep’te, çocukların havalı tüfekle oyunu ölümle bitti.

Gaziantep'te, çocukların havalı tüfekle oyunu ölümle bitti.


Edinilen bilgilere göre olay, Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde havalı tüfek ile oyun oynayan 12 yaşındaki Enes Aydın ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı şakalaştıkları esnada tüfek ateş aldı. Saçmanın isabet ettiği Aydın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Havalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden Enes Aydın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.


Jandarmanın başlattığı inceleme sürerken, Aydın'ın olay esnasında yanında bulunan arkadaşı ve arkadaşının babasının ifade için karakola götürüldüğü öğrenildi.

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