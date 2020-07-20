Çocukların ve gençlerin Ruh sağlığı Medical Park Gaziantep'e emanet

Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin uzman hekim kadrosuna Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zafer Güleş dahil oldu.

Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS) belgesi ve ISO 10002, 14001, 50001, 9001, 27001 ve Sıfır Atık belgelerini alan ve Gaziantep ile bölgenin tek, Türkiye'nin ise ikinci özel hastanesi olan Özel Medical Park Gaziantep Hasatnesi, uzman hekim kadrosuna Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zafer Güleş de katıldı. Her geçen gün hekim kadrosunu genişleterek, bölge sağlık sektöründe öncü olma vasfını koruduğu hastanede Uzman Dr. Zafer Güleş, hasta kabülüne başladı.

Uzm. Dr. Zafer Güleş kimdir?

1985 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Uzm. Dr. Zafer Güleş, 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamlayarak doktorluk kariyerine adım atmıştır.2012 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında başladığı uzmanlık eğitimini 2016 yılında tamamlayarak zorunlu hizmetini yapmak üzere Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başlamış ve 2016-2020 yılları arasında buradaki görevine devam etmiştir. Şanlıurfa'da bulunduğu dönemde birçok seminer ve kurslara eğitici olarak katılmış olan Dr. Güleş'in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamış makale ve bildirileri mevcuttur. Alanında uzman olan Dr. Güleş, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda kongre, sempozyum ve kursa katılmış olup bunlardan bazıları şu şekildedir; Alanda Adli Psikiyatri Uygulamaları Kursu, Bebek Ruh Sağlığı Kursu, Gençlerde Sık Karşılaşılan Sorunlara Bilişsel ve Davranışçı Yaklaşımlar Kursu(49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013), Otizmde Aile ile Çalışma Kursu(Konya Otizm Günleri- 29 Kasım 2013), Otizm Kursu(25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi) Depresyonun Üç Hali, Sağlıkta Araştırma Yöntemleri Kursu(Adnan Menderes Üniversitesi.(13-17 Nisan 2015)), Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi-şimdi ve yaşam boyu versiyonu örneğinde ‘Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri' Kursu, Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanları için Travma ve Afet Eğitimi (15-16 Mart 2018).

Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalında yataklı servis rotasyonu(Ege Üniversitesi-2016) ve Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Psikoterapist sertifikalarına sahiptir.Dr.GÜLEŞ ayrıca Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği(Otizm Komisyonu),Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipler Birliği'ne üyedir.

Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, tüm branşlarda görev yapan uzman sağlık profesyonelleri ve multidisipliner yaklaşımıyla birçok önemli ve özellikli birimi bünyesinde barındırmaktadır.