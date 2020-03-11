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Çocuklarını dilendiren 3 aileye idari ceza kesildi

Gaziantep il Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube ekiplerince ‘çocukların geleceğini teminat altına almak adına kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme’ çalışması yapıldı.

Gaziantep il Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube ekiplerince ‘çocukların geleceğini teminat altına almak adına kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme' çalışması yapıldı.


Yapılan çalışmalar neticesinde, vatandaşların ve araçların yoğun bulunduğu merkezi cadde ve kavşaklarda araç sürücülerinden para istediği, satış yaptığı, dilendiği veya çalıştırıldığı tespit edilen toplam 3 çocuğun ailesi hakkında Kabahatler Kanununa istinaden yasal işlem yapıldı. Ailelere yapılan işlemlerin ardından ise çocuklar devlet korumasına alınarak yurda teslim edildi.


Çocukların geleceğini teminat altına almak adına kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.

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