Çocuklarınızı kabızlıktan koruma yolları

Kabızlığın bir hastalık olmadığını ve belirli beslenme düzeniyle engellenebileceğini ifade eden Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Erkan Hüner, kabızlıkla ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:

"Her şeyden önce kabızlık bir hastalık değil, kişiden kişiye değişen ve farklı şekillerde yorumlanan subjektif bir semptomdur. Evvelden beri günde üç ile üç günde bir arasında değişen dışkılama sayısı normal kabul edilmektedir. Genel olarak haftada iki veya daha az sayıda dışkılama alışkanlığı kabızlık olarak tarif edilmekle birlikte, yalnız başına sayı yeterli bir kriter değildir. Dışkılama sayısı ve miktarı bireyler arasında ve çeşitli toplumlarda çok fazla değişiklikler göstermektedir. Kabız olduğunu ifade eden, dışkılama sırasında fazla gayret gösteren, kendini aşırı zorlayan ve sonunda sıkıntılı ve huzursuz bir şekilde, küçük topak veya ufak kurşun taneleri şeklinde katı/sert ve az miktarda dışkı çıkaran ve gerçekten de kabız olan birçok kişide dışkılama sayısı normal olabilir. Kabızlığa neden olabilecek çok sayıda organik durum olmakla beraber, vakaların ancak yüzde 5'inde bir neden saptanabilmektedir."

Kabızlık sorunun çocukların hayatında 3 dönemde sık görüldüğüne değinen Hüner, "Fonksiyonel kabızlık özellikle hayatın üç döneminde sık görülür. Bunlar; anne sütünden normal beslenmeye geçiş dönemi. Tuvalet eğitiminin verildiği dönem ve okula başlama dönemidir. Özellikle tuvalet eğitimi döneminde zorlama ve baskı çocuğu olumsuz etkiler. Okul döneminde de aşırı titiz davranma okul tuvaletlerini kullanmamaya ve dışkının tutulmasına neden olur. Fonksiyonel esas sorun dışkının tutulmasıdır. Bekletilen dışkının suyu çekilerek kıvamı sertleşir, sert dışkının çıkarılması daha da zorlaşır, anal kanalda çatlaklara ve ağrıya neden olur. Böylece çocuk devamlı dışkı tutma eğilimine girer ve kısır döngü oluşur" dedi.

Cola ve cipsten uzak durun

Çocuklardaki kabızlık sorunun önüne geçmek için yapılması gerekenleri anlatan Doktor Erkan Hüner, şöyle devam etti:

"Öncelikle sedanter yaşamdan uzak durmalı çocukların televizyon, tablet, bilgisayar gibi aletlerin uygun süre kullanılmasına özen gösterilmeli bununla beraber tüketilen kola, cips vb. yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Fiziksel aktiviteyi kısıtlamasına izin verilmemelidir. Bol su ve sulu gıdalar alınmalıdır. Kayısı, erik, kuru incir marmelatı veya kompostusu, her gün sebze ve meyve, kuru fasulye, barbunya, nohut, yeşil mercimeği yemek ve yemeklerin yanında salata tüketmeye özen gösterilmelidir. Kabuğu ile yenebilen meyve ve sebzeler kabuklu tüketilmelidir (salatalık gibi). Kepekli tahıllar tüketmeye çalışılmalı. Diyette tavuk, balık, hindi, sığır eti, yumurta, kepekli ekmek, sebze çorbası, zeytinyağı ve mısır yağı ağırlıklı olmalıdır. Yemeklerin çok sıcak veya çok soğuk olmamasına ve iyi çiğnenmesine dikkat edilmeli. Tuvalette oturma ayaklar ve topuk tam olarak yere basacak şekilde olmalıdır. Kabızlıkta kaçınılması gereken besinler ise; Makarna, pilav, şehriye, nişastalı gıdalar, pirinç unu, pasta, kek, börek, çörek, simit, bisküvi, beyaz ekmek, jöleler, pelteler, çilek, muz, elma, kızılcık, şeftali , patates, havuç. Çay kahve gibi kafeinli içecekler. Aşırı şeker ve şeker içeren besinlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Beyaz ekmek, kuruyemiş, bisküvi ve kurabiye , peynir, salam, sosis, sucuk, kek, pasta ve krema Cips, patates, kola verilmemelidir."