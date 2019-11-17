Çöken iskelenin altında kalarak ölen inşaat mühendisi için tören

Gaziantep'te çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odasında tören düzenlendi.

Gaziantep'te 14 Kasım günü çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalan ve 34 saat sonra enkaz altından ölü olarak çıkarılan Korkut Küçükcan için mensubu olduğu Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odasında tören düzenlendi. Törene Küçükcan'ın ailesi, yakınları, meslektaşları, oda mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Korkut Küçükcan'ın özgeçmişi okunurken duygusal anlar yaşanırken, ailesi ve çocukları gözyaşlarını tutamadı.

Programda konuşan baba Kemal Küçükcan, çok üzgün olduklarını belirterek, kendilerine destek olan, yanlarında olan herkese teşekkür etti. Kemal Küçükcan'ın ardından Korkut Küçükcan'ın arkadaşları ve yakın dostları açıklamalarda bulunurken, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de üzgün olduklarını ve olayı her yönüyle araştıracaklarını aktardı.

Korkut Küçükcan'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Bahattin Nakiıpoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.