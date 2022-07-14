Conner Frankamp, Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, son olarak Rusya takımlarından Zenit'te forma giyen ve geçtiğimiz sezon 17 Eurolegue maçına çıkan 27 yaşındaki Birleşik Amerikalı guard Conner Frankamp'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, 27 yaşındaki Birleşik Amerikalı guard Conner Frankamp'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Konu ile ilgili Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Conner Frankamp (1.85, 1995) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezonu Rusya takımlarından Zenit'te geçiren Conner, 17 Eurolegue maçına çıkmış, ortalama 15.5 dakika süre alıp, 7.8 sayı, 0.7 ribaund, 1.4 asist istatistiğine ulaşmıştır. Zenit formasıyla VTB Ligi'nde 8 maçta 16.6 dakika süre alan Conner, 5.3 sayı, 1.5 ribaund, 2.5 asist ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.