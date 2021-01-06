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Çöpe saklanan uyuşturucu polisin dikkati sayesinde bulundu

Gaziantep’te çöp kutusuna gizlenmiş uyuşturucu, polisin dikkati sayesinde ele geçirildi.

Gaziantep'te çöp kutusuna gizlenmiş uyuşturucu, polisin dikkati sayesinde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan polisler bir akaryakıt istasyonunda bulunan 3 kişinin durumundan şüphelenerek şahıslara GBT sorgulaması yaptı. Bu esnada polis, istasyon içinde bulunan lavabonun çöp kutusunun kenarına gizlenmiş paketi fark etti. Paket üzerinde yapılan incemede içinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Şüpheli 3 kişi gözaltına alınarak Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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