Coşkun Sabah gazeteciler için sahne alacak

Basın Ödülleri Gecesi'nde ünlü bir sanatçı sahne alacak. Türk müziğinin önemli isimlerinden usta sanatçı Coşkun Sabah, en güzel şarkılarını gazeteciler ve aileleri için söyleyecek.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, 11 Ocak akşamı Şirehan Hotel'de gerçekleşecek Geleneksel 6.Basın Ödülleri gecesinde sahne almak üzere, ünlü sanatçı Coşkun Sabah ismi üzerinde karar kıldı. Türk Sanat Müziği, Pop ve Fantezi müzik dallarında kendine has bir tarz oluşturan Coşkun Sabah, en önemli ud virtüözlerinden birisi olarak biliniyor.

Aile Buluşması

GGC Başkanı İbrahim Ay, gazetecilerin bu gecede, aileleriyle beraber güzel bir gece geçirmesini arzu ettiklerini belirterek, bu kapsamda efsane şarkıların en güzel yorumcularından birisi Coşkun Sabah'ı 11 Ocak gecesi birlikte ağırlayıp, dinleyeceklerini söyledi. Ay, “Meslektaşlarımızın, değerli eşleriyle birlikte, gönüllerince eğlenmesini arzu ettik. Geleneksel hale gelen gecemiz için değerli sanatçı Coşkun Sabah ismi üzerinde karar kıldık. Temennimiz güzel bir akşam olsun. Tüm meslektaşlarımı bu geceye şimdiden davet ediyorum. Yarışma heyecanı yaşayan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.