Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı birçok ülkede aşı çalışmaları devam ederken, Türkiye'de Covid-19 aşısı için faz-3 denemelerine geçildi. Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri gönüllülere uygulanmaya başlandı. Gaziantep'te ilk kez gerçekleştirilen aşı çalışmasının bir parçası olan korona virüs aşısı faz 3 denemeleri 100 sağlık çalışanına uygulanacak.

Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk etapta 100 gönüllü sağlık çalışanına Covid-19 aşısını uygulayacaklarını belirterek, bugün itibariyle 5 gönüllüye faz 3 denemeleri çerçevesinde aşı uygulandığını belirtti. Karaoğlan, "Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı olarak Sars Cuv 2 aşısına bugün itibariyle başlamış durumdayız. Aşı olmak isteyen gönüllüler bize başvurmaktadır. Gönüllüleri bilgilendirdikten sonra aşılamaya başladık. Türkiye'de birçok merkez başladı ve başlamak üzere olan merkezler var. Bu salgının önüne geçilmesi anlamında önemli olacağını düşünüyoruz. Gönüllü 100 sağlık çalışanımızda uygulayacağız. Bugün 5 kişiye aşı yapacağız” diye konuştu.