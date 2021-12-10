Covid-19 hastaları GAÜN Hastanesi'nde takip ediliyor

GAÜN Hastanesi bünyesinde hizmet veren Covid-19 Sonrası İzlem Polikliniği'nde, Covid19 enfeksiyonu geçiren hastaların sağlık kontrolleri ve takipleri yapılmaya devam ediliyor.

Şubat ayından bu yana hizmet veren poliklinik, Covid-19'un hastalar üzerinde bıraktığı etkileri en aza indirebilmeyi hedefliyor. GAÜN Hastanesi Covid-19 Sonrası İzlem Polikliniği'nden Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş ve atlatmış tüm hastalar yararlanabiliyor. Covid-19 Sonrası İzlem Polikliniği'ne başvuranların şikâyetleriyle ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem Mete, “Hastanemizde Covid-19 Sonrası İzlem Polikliniği adı altında Şubat 2021 tarihinden beri hizmet vermekteyiz. Polikliniğimize izolasyon süresi dolan ve pandemi sürecinin başından itibaren hastalığı geçirmiş tüm hastalar başvurabilmektedir. Bu hastaların yaklaşık yüzde 45'i yeni ve bilinmeyen bir hastalık olması nedeniyle buna bağlı gelişebilecek komplikasyonların endişesiyle kontrol için, yüzde 25'i hastalık sonrası uzun süredir devam eden tat-koku kaybı sebebiyle, yüzde 20'si efor sonrası çabuk yorulma, nefes darlığı ve geçmeyen öksürük şikayetleriyle geri kalan yüzde 10'u ise halsizlik, saç dökülmesi, baş ağrısı, baş dönmesi gibi non-spesifik semptomlarla başvurmaktadır” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem Mete sözlerine, “Polikliniğimizde hastalarımızdan semptom ve şikayetlerine yönelik tetkikler istenmekte ve detaylı muayenesi yapılmaktadır. Polikliniğimizde tedavileri düzenlenen hastalar gerekirse ilgili branşlara yönlendirilmektedir. Yeni ve bilinmeyen bir hastalık olması sebebiyle hastalara detaylı olarak hastalık hakkında bilindiği kadarıyla güncel bilgi ve korunma tedbirleri de anlatılmaktadır. Geçirmiş olsalar dahi tekrar hastalık bulaşma riskinin olduğu anlatılıp aşı yaptırmaları tavsiye edilmektedir” diye konuştu.