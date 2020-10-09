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Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu çalındı

Sağlık çalışanları gece gündüz demeden korona virüs hastalarını hayatta tutmak için mücadele verirken Gaziantep’te refakatçi gibi hastaneye giren hırsız, sağlık çalışanının cep telefonunu çaldı.

Sağlık çalışanları gece gündüz demeden korona virüs hastalarını hayatta tutmak için mücadele verirken Gaziantep'te refakatçi gibi hastaneye giren hırsız, sağlık çalışanının cep telefonunu çaldı.


Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Covid-19 servisinde görevli bir sağlık çalışanı hastalarla ilgilendiği sırada hastaneye giren hırsız, koridorda bir süre yürüdükten sonra etrafı kolaçan ederek dinlenme odasına girdi. Odada bulunan cep telefonunu çalan hırsız hızlıca hastaneden çıkarak kayıplara karıştı.



Dinlenmek için geldiğinde fark etti


Bir süre sonra dinlemek için odaya gelen sağlık çalışanı cep telefonunun olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polisin hastanedeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu kimliği tespit edilen hırsız kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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