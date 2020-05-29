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Cuma namazı kurallara uygun hijyenik ortamda kılındı

Cuma namazı öncesi gerekli tüm tedbirleri alan Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşa hijyenik bir ortamda ibadet etme imkanı sundu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında cami ve mescitlerdeki ibadet kısıtlaması kararı 74 gün sonra kılınan cuma namazı ile sona erdi. Belirlenen camilerde ve ilçenin farklı noktalarında açık havada cuma namazı kılındı. Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde herhangi bir olumsuz durumun oluşmaması adına yoğun mesai harcadı.


Namaz kılınacak tüm alanlarda önceden detaylı bir dezenfekte çalışması gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, namaz öncesinde ve sonrasında da uyulması gereken kurallarla ilgili tedbiri elden bırakmadı. Seccadelerini de yanına alarak maskeli bir şekilde, sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine yetiren vatandaşlar, yapılan hazırlıkların memnuniyet verici olduğunu ifade ettiler.

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