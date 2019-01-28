Cumhur ittifakı adayı Kavak'a muhteşem karşılama

Nurdağı girişinde kurbanlar kesildi yaklaşık 500 araç konvoyu eşliğinde halkı selamlayan Kavak, parti binası önündeki 5 bine yakın partiliye hitaben yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik çağrısı yaparak “Gönül belediyeciliği yapacağız” dedi.

Ak Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıklanmasının ardından seçim çalışmaları da hızlandı. Tanıtım toplantısının ardından seçim bölgelerine giden başkan adayları Cumhur İttifakı kapsamında MHP teşkilatıyla kol kola sahaya indiler. Cumhur İttifakının Nurdağı Belediye Başkan adayı Ökkeş Kavak'ta ilçesinde seçim startını MHP teşkilatıyla birlikte verdi.

Binlerce partili karşıladı

Nurdağı Belediye Başkan adayı Ökkeş Kavak, Nurdağı girişinde yoğun bir kalabalık ile karşılandı. Ardından yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla kurbanlar kesildi, dualar okundu ve şehir turu gerçekleştirildi. Yüzlerce araç konvoyunun önünde halkı selamlayan Kavak, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı önündeki kalabalığa hitaben teşekkür konuşması yaptı.

Cumhur İttifakı kol kola

Nurdağı'ndaki mitinge MHP İlçe Başkanı Adnan Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri tam kadro katıldılar. Öte yandan Nurdağı Belediye Başkan aday adayları da ilçe binası önünde hazır bulunarak Kavak'a destek verdiler.

MHP ilçe başkanı başarı diledi

Mitingde söz alan MHP İlçe Başkanı Adnan Çetin, Cumhur İttifakı kapsamında Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Kavak'a başarılar dileyerek, ‘'Nurdağı'nda birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Adayımız açıklandı. İlçemize ve memleketimize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

“Nurdağı'nda yaşamak ayrıcalık olacak”

Sözlerine ‘bir olacağız, diri olacağız ve hepimiz Nurdağı olacağız' sözleriyle başlayan Nurdağı Belediye Başkan adayı Ökkeş Kavak, alanı dolduran binlerce partili tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Geçmişte hizmet eden belediye başkanlarına da teşekkür eden Kavak, ‘'Siyaset teşkilatlarla yapılır. Nurdağı teşkilatı kurulduğu günden bu yana hep örnek oldu, model oldu. Bundan sonrada siyasette yeni zaferler ve yeni destanlar yazmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

“Gönül belediyeciliği yapacağız”

Nurdağı'nda rekor bir oyla hizmet bayrağını devralacaklarına inandığını dile getiren Kavak, “Hedefimiz gönüllere girebilmek olacaktır. Halkımızın yaşamsal alandaki her sıkıntısı bizim sıkıntımız olacaktır. Beraber ağlayıp, beraber güleceğiz. Beraber sevinip, hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Nurdağı'nda yaşamak ayrıcalık olacak. Bunu yapacak bilgimizde, tecrübemizde ve en önemlisi siz değerli hemşehrilerimiz gibi bir manevi gücümüz var” diye konuştu.