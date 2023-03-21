Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te konuştu

CHP Lideri ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Gaziantep'e geldi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, her önüne gelenin müteahhitlik yapamayacağını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve grup toplantısı için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen grup toplantısı ve millet buluşmasında konuştu. Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda depremzedeler için yapılacak konutlardan para alınmayacağını ifade etti. Dünyanın neresinde olursa olsun 418 milyar doları Türkiye'ye getireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, her önüne gelenin müteahhitlik yapamayacağını ve siyasi ahlak kanunu çıkaracaklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Büyüyemiyoruz gelişemiyoruz birçok sorunla cebelleşiyoruz. Söz veriyorum birlikte bütün sorunları aşacağız. Saraylarda gözüm yok sizler gibi yaşamak istiyorum zaten sizler gibi yaşıyorum. Bu toplumun büyümesi gelişmesi ayağı kalkması lazım. Ortadoğu Akdeniz'in en büyük ülkesi Türkiye olabilir. Biz sadece kendimiz için değil tüm mazlum millet için büyümek istiyoruz. Tıpkı milli mücadeledeki kurtuluş savaşında olduğu gibi. Birlikte sağlayacağız sofralarda bereketi sağlayacağız" dedi.

“Konutlar depremzedelere ücretsiz verilecek”

Kılıçdaroğlu depremde konutlarını kaybedenlerin konutlarının ücretsiz dağıtılacağını belirterek, “Acıyı yaşadık deprem oldu. Gaziantep Nurdağı gittik gördük. Biz birlikte mücadele etmenin ve birlikte kucaklaşmak istiyoruz. Alt yapı, tarım, sanayi büyük bir kısmı depremde yok oldu. Beşeri sermaye yani yetişmiş insan gücü herkes bir anlamda deprem bölgesini terk etti. Depremde ağır ve orta hasarlı binalar tekrardan yıkılıp yapılacak. Ben Nurdağı'ndan bütün depremzede kardeşlerime söz veriyorum yıkılan binaları yapılacak ve beş kuruş para alınmayacak” şeklinde konuştu.

Bir bina yapılacağı zaman toplamda 23 imza atılıyor. Sizde vatandaş olarak tapuya müttehitte gidiyorsunuz ve sizde sağlam olduğuna dair binayı alıyorsunuz. Siz binayı alacağınız zaman 23 bina devlete güvenerek evi alıyorsunuz ve sizin hiçbir suçunuz kabahatiniz yoktur. Suçlu kimse parasını o vermeli. Geldiler buraya sizden helallik istediler ama öyle helallik olmaz. Bütün bunları devlet olarak yapacağız. Ben bunların geriye dönük hesabını soracağım. Ölenleri geri getiremeyiz ama hesap soracağız. Ölenleri geri getiremeyiz şimdi burası tarım bölgesi Nurdağı'nın çiftçisi tarım işi yapan çifçisi var, çiftçi hiç merak etmesin esnaf kefaret kooperatifi ve bankalara olan faiz borçlarını tamamen sileceğiz. Zaten adamın dükkanı başına yakılmış yakınları hayatını kaybetmiş ve devlet olarak yanındayız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Bir bina yapılacağı zaman toplamda 23 imza atılıyor. Sizde vatandaş olarak tapuya mütehaite gidiyorsunuz ve sizde sağlam olduğuna dair binayı alıyorsunuz. Siz binayı alacağınız zaman 23 bina devlete güvenerek evi alıyorsunuz ve sizin hiçbir suçunuz kabahatiniz yoktur. Suçlu kimse parasını o vermeli. Geldiler buraya sizden helallik istediler ama öyle helallik olmaz. Bütün bunları devlet olarak yapacağız. Ben bunların geriye dönük hesabını soracağım. Ölenleri geri getiremeyiz ama hesap soracağız. Ölenleri geri getiremeyiz şimdi burası tarım bölgesi Nurdağı'nın çiftçisi tarım işi yapan çiftçisi var. Çiftçi hiç merak etmesin esnaf kefaret kooperatifi ve bankalara olan faiz borçlarını tamamen sileceğiz. Enden sileceğiz ya zaten adamın dükkânı başına yakılmış yakınları hayatını kaybetmiş ve devlet olarak yanındayız. Hiçbir şekilde yapılan konutlardan para almayacağız. Siz onlara mezar sattınız daire satmadınız hesabını soracağız bundan sonra imza atan herkes sorumlu olacak neye imza attığını bilecek. Hatay'dan Mersin'e giden depremzede sayısı 350 bin. Önüne gelen mütehatitlik yapıyor diploması olacak önüne gelen herkes bu işi yapıyor" dedi.

“Her önüne gelen müteahhitlik yapamayacak”

Kılıçdaroğlu, “Her binanın bir kimliği olacak. Siyaset yeni bir alana evrilmek sorundadır. Siyasi ahlak kanunu çıkacak. 418 milyar doları sizin için alacağım. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler o parayı bu ülkeye getireceğim” diye konuştu.