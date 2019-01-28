Cumhurbaşkanı, çocuk ve gençlik ritim grubu'na hayran kaldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Ritim Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir karşılama düzenledi. Grup, bakır ustalarıyla hazırladığı, “Uzun İnce Bir Yoldayım” ritim performansıyla Erdoğan'ı etkiledi.

AK Parti Gaziantep Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Gaziantep'e gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir sürprizle karşılaştı. Bu yıl, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası'nın yetiştirdiği kadın ustalarının da aralarında bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Ritim Grubu, Cumhurbaşkanına özel bir gösteri sundu. Gösteri karşısında etkilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösteriyi ilgiyle izledi. Cumhurbaşkanı, gösteri sonunda gençlerle ve eğitmenlerle sohbet etti, grubu Ankara'da performanslarını sergilemek üzere davet etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Çocuk ve Gençlik Ritim Grubu, ritim eğitiminin gençler üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra Gaziantep'in asırlık el sanatlarından tarihin ince nakışı Bakır işçiliğine dikkat çekmek amacıyla kuruldu. Gençlerde sayısal zekaya katkısı olduğu bilinen ritim çalışmaları aynı zamanda nesillere bakır işçiliğini anlatmayı, unutulmaya yüz tutmuş tarihi mesleği yaşatmayı hedefleyen grup, her yıl 7-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere kucak açtı, onların ritim duygusu ve zamanlama becerisiyle problemleri hızlı çözme becerilerine katkı sundu.