Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAÜN'de yapılan hastaneleri hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) yapımı tamamlanan Çocuk Hastanesi ile Böbrek Nakli Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi ve Böbrek Nakli Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenden GAÜN Çocuk Hastanesi bahçesinde kurulan canlı yayın platformuna bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Üniversitesinde yeni açılan hastaneler hakkında bilgi verdi.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin 250 yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Milletvekili Bakbak, “Hastane de 31 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi, 41 yatak kapasiteli yeni doğan ünitesi, 9 yatak kapasiteli kemik iliği nakil yatağı bulunmaktadır. Hematoloji, Onkoloji, İmmünoloji, Çocuk Cerrahi ve Acil bölümleri dahil olmak üzere bir çok bilim dalı yer almaktadır. Böbrek Nakli Hastanesi ise 50 yatak kapasitesine sahip olup; iki ameliyat ünitesi, 6 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Açılış programına, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özyadın, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Rektör yardımcıları, Prof. Dr. Ayşe Balat, Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, Böbrek Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş ve sağlık çalışanları katıldı.