Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'in belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’in belediye başkan adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'in belediye başkan adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karataş Spor Salonunda düzenlenen toplantıda partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Gaziantep'in Belediye Başkan adayları
- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fatma Şahin
- Şahinbey ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Tahmazoğlu
- Şehitkamil ilçe Belediye Başkan adayı: Rıdvan Fadıloğlu
- Araban ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Özdemir
- Islahiye İlçe Belediye Başkan adayı: Kemal Vural
- Nizip ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Sarı
- Nurdağı ilçe Belediye Başkan adayı: Ökkeş Kavak
- Yavuzeli İlçe Belediye Başkan adayı: Mustafa kemal sakaroğlu
- Oğuzeli ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Sait Kılıç
- Karkamış ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Seydi Yılmaz