İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Davut Gül’ü ziyaret etti.

Bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.


Vali Gül tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören mangasını selamlayarak Valilik makamına geçti.


Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan, şeref defterini imzalayarak Vali Gül'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milletvekilleri ve işadamları ile Valilikte toplantı yaparak ilin ekonomik konuları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gaziantep'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyaretin ardından Gaziantep Havalimanı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakla kentten ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.