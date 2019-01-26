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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te halka seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te aday tanıtımının yapılacağı salona sığmayan binlerce kişiye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te aday tanıtımının yapılacağı salona sığmayan binlerce kişiye seslendi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın zillet ittifakına gerekli dersi vereceğini belirterek, "20 yıl önceki Gaziantep'i düşünün, bir de bugünkü Gaziantep'i düşünün. Nereden nereye geldik ve şu 16 yılda 35 katrilyon Gaziantep'e yatırım yaptık. Çünkü Gaziantep buna layıktır. Gaziantepli buna layıktır. Yeni yönetim sistemiyle, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha farklı bir döneme giriyoruz. 31 Mart akşamına hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Bu zillet ittifakı mıdır, İllet ittifakı mıdır nedir? Bunlara Cumhur İttifakı olarak gereken dersi veriyor muyuz? Galin Rabiamızı burada yapalım ve ısınalım" diye konuştu.

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