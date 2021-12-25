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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'ten ayrıldı

Bir dizi açılış ve ziyaretler için Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programlarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Bir dizi açılış ve ziyaretler için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programlarını tamamlayarak kentten ayrıldı.



Bir dizi açılış ve ziyaretler için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Gaziantepli sanayicilerle yemekte bir araya geldikten sonra AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'yi evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Havalimanı'na gelerek uçakla kentten ayrıldı.

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