Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat şampiyonu firmayı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sektör şampiyonluğu ödülünü alan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı kutlayarak, sektörle ilgili bilgiler aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TİM'e bağlı ihracatçı birlikleri başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde meyve ve sebze mamulleri sektöründe ihracat şampiyonu Gaziantep merkezli firması Altunkaya Grup oldu. Ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TİM Başkanı İsmail Gülle'den alan Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, başarının bir ekip işi olduğunu ifade ederek, ödülü takdim eden Karaismailoğlu ve Gülle'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin hububat bakliyat sektörlerindeki gelişmesine önemli katkılar sağlayan Mahsum Altunkaya'yı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altunkaya'dan sektörel ihracatla ilgili bilgiler de aldı.

Türkiye'nin en önemli ihracatçı firmaları arasında yer alan firma, birçok alanda Türkiye'ye önemli oranda döviz girdisi sağlarken Türkiye'nin global markalarını da bünyesinde barındırıyor. Ödülün kendileri çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hububat bakliyat sektöründeki gelişmelerle dünya pazarlarında yaşanan sıkıntılar hakkında çeşitli bilgiler verdiğini söyledi. Ödülü Altunkaya ailesi adına aldığını ifade eden Mahsum Altunkaya, “Başarı bir ekip işidir. Grup bünyesinde faaliyet gösteren çalışanlarımızın el birliğiyle elde ettiği bu başarıdan dolayı onları da yürekten kutluyorum” dedi.