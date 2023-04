Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Seçimden sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye yüzyılının inşasına vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bir şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye yüzyılının inşasına vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki yapımına başlanılacak olan 7 bin 87 kalıcı konutun temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert sözlerle eleştirirken, masa altından pazarlıklara milletin izin vermeyeceğini söyledi. Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmek için Anayasa Mahkemesine gideceğini söyleyenlere de yolunuz açık olsun ifadesini kullandı.

“Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde Türkiye koalisyonlarla yönetilemez”

Geçmişteki koalisyonlardan dem vuran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “6 Şubat'tan bu yana 11 ilimizde asrın felaketinin nasıl normalleşme sürecine girdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Artık Türkiye ayağa kalkıyor. Devletimiz bu acıyı unutturuyor. Bunu yaparken Cumhurbaşkanının kararlı duruşu çalışma arkadaşlarıyla beraber güçlü yapısı bu sorunların çözülmesi noktasında önemli gelişmelere vesile oluyor. Artık bir dönüm noktasındayız. Bu felaketi aşarken hep beraber çekilen sıkıntıları siz biliyorsunuz. Allah'a şükür devletimiz güçlü yönetimimiz kararlı milletimiz ise her yönüyle destek veriyor. Bu sürecin tamamlanması için hizmetin, normalleşmenin bir arada ayağa kalkmanın, tekrar mutlu günlerin yarına bırakılmaması gerekiyor. 14 Mayıs'ta Türkiye'de bir milli iradenin tecellisi için seçimler yapılacaktır. Bu seçimin önemini iyi anlamak gerekiyor. Hizmeti karalayarak bir yere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek gerekiyor. Hizmeti yarıda bırakamayız. Cumhurbaşkanımızın üzerinde tartışma yoktur. Adaylığı nettir. Cumhurbaşkanı seçiminde hizmetin devamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar yolunuz açık olsun diyoruz. Koalisyonlar vardı, 25 gün, 1 yıllık koalisyonlar görüldü kısa süre içerisinde dağıldı. Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde Türkiye koalisyonlarla yönetilmemelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi yaşatılmalıdır” dedi.

“Evini kaybeden vatandaşların yeni yuvalarını bir an önce kavuşturmak istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında ise “Nurdağı'nın saygıdeğer güzel insanları sizleri selamlıyorum. Mübarek Ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. Bu depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 50 binin üzerinde şehidimiz var. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu deprem tüm Türkiye'yi yakmıştır. Dünyanın birçok yerinden taziye mesajı aldık. Bugün hem kalıcı konutlarımızın temelini atmak hem de muhabbet etmek için buradayız. Depremin yıktığı şehirlerinin tamamını ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz. Yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Partimizin belediyeleri kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmalarda önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Hasarsız, az hasarlı yerlerde oturulmaya başlandı. 2,5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde misafir ediyoruz. 2,5 milyona yakın insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Evini kaybeden vatandaşların yeni yuvalarını bir an önce kavuşturmak istiyoruz. Amacımız 319 bini bir yılda 650 bin konutu yaparak depremzede vatandaşlara teslim etmektir. Gaziantep'te 29 bin 741 deprem konutu ile 12 bin 607 köy evi inşa edeceğiz. Bu konutların 7 bin 87'sinin temelini bugün atıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda şehirlerimizin kültürünü, tarımını hedefini mutlaka gözetliyoruz. Bugüne kadar 67 binin üzerinde konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Her gün yeni inşatlara girişiliyor. Gece gündüz çalışıyoruz. Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde herkese evlerini nasıl teslim ettiysek burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Çalışmaların aksaksız yürümesini sağlayacağız. Sadece bununla kalmayıp riskli binaların dönüşümü için kapsamlı bir hazırlık içerisindeyiz. Bu güne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tutuk. Milletimizde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Özellikle Gazianteplilerin teveccühünün bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Şimdi bir kez daha Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz” şeklinde konuştu.

"Tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye yüzyılının inşasına vereceğiz”

Seçimden sonra tüm vakitlerini ve enerjilerini Türkiye yüzyılının inşasına vereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin ilk asrı acısıyla tatlısıyla bizleri bu noktaya kadar getirdi. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini önemlim ölçüde telafi ettik. Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bir şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye yüzyılının inşasına vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı analiz çalışmaları yaptık”

Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı analiz çalışmaları yaptıklarını ifade eden Erdoğan, “7'li koalisyonlarla masa üstü masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse şimdi de bir yere ilerleyemez. Bundan sonra elde edeceğimiz tüm imkanları milletimizin hizmetine sunacağız. Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz. Biz sizin hizmetkarıyız. Ülkemizin her alanda nereden nereye geldiğini görenler bu sözümüzle neyi istediğimizi çok iyi biliyor. Derdi millet olmayanlar, derdi ülke olmayanlar, derdi bu ülkenin evlatlarının geleceği olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve birikimle Türkiye yüzyılının inşası sürecinde hayata geçireceğimiz projeleri hazırlamaya başladık. Bunların bir kısmını seçim beyannamemizde yakında kamuoyuna açıklayacağız. Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı analiz çalışmaları yaptık. Yeni anayasa konusundaki taslağımızı da belli bir seviyeye getirmiştik. İşte çıkmışlar ne diyorlar ‘Erdoğan aday olamaz', ne oldu YSK suratlarına vurdu. Şimdi de Anayasa Mahkemesine gideceğiz, diyorlar. Yolunuz açık olsun. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yol yürüyor. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a Bestler Deresi'ne gömmeye var mıyız? Geçmişte nasıl gömdüysek tekrar gömeceğiz. Bunlar milleti sokağa dökerek birçok vatandaşımızı şehit ettiler, şimdi içeride yatıyor. Kapalı kapılar arasında birbirlerine söz veriyorlar. Şunu bunu kurtaracağız. Bay bay Kemal bu millet sana bu fırsatı vermeyecek. İHA, SİHA, Akıncı, Kızıl Elma'yı yaptık mı? Şimdi de bunların hepsini gözden geçireceğiz, diyorlar. Türkiye o kadar dinamik bir ülkedir, mevcutla yetinmek kaybetmek demektir. Muhalefetin tek vadi ise Türkiye'yi eski günlerine getirmek. Bu CHP iktidarlarının bu ülkede yağ kuyruklarını ekmek kuyruklarını hatırlıyorsunuz. Milletimiz o günlere geri getirmek isteyenlere bu millet izin vermeyecektir” diye konuştu.