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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda'da yaralanan Türk vatandaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te düzenlediği miting öncesi, Yeni Zelanda’daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te düzenlediği miting öncesi, Yeni Zelanda'daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefonda görüştü.


Gaziantep Havalanı'na indikten kısa bir süre sonra otobüse binerek halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun önü sık sık vatandaşlar tarafından kesilerek yoğun ilgiyle karşılandı. Bu sırada korumasının getirdiği telefonla konuşan Erdoğan'ın, Yeni Zelanda'daki katliamda yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile görüştüğü öğrenildi. Erdoğan'ın telefon konuşması kameralara yansıdı.

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