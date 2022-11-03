Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep FK forması

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Sezer Cihan, “Şut ve Gol: Türk Futbol tarihi” konulu serginin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırmızı-siyahlı formayı hediye etti.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinde "Futbol kardeşliktir" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen “Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi” Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Futbol tarihini anlatan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bünyesindeki objelerin de yer aldığı serginin açılış törenine Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Sezer Cihan da katıldı. Cihan, serginin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırmızı-siyahlı takımın formasını verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Türkiye'nin futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüzün formasının da yer aldığı bu sergide, Asbaşkanımız Sezer Cihan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönetim kurulumuz adına kulübümüzün kırmızı-siyahlı formasını hediye etti” denildi.