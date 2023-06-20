Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halı sektörü anlatıldı

Dünya makine halı üretiminin yüzde 72'sinin üretildiği Türkiye'nin bu sektörde elde ettiği liderliği ve bundan sonraki süreçte uygulanacak yol haritası hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgiler veren GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafının dokunduğu bir halıyı takdim etti.

İstanbul'da gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 30. TİM Olağan Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Törenine birçok bakanın yanı sıra sektör temsilcileri ve ihracatçılar katıldı. Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Gaziantepli halı ihracatçıları sektörle ilgili bilgiler verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek olan CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo İstanbul Fuarı'na davet etti. Halı sektörü hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgiler veren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan üretimde dünya lideri olan Türkiye'nin ihracatta da liderliği elde edebilmesi yönünde çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Halı üretiminin merkezi Türkiye'nin halı ticaretinin de merkezi olabilmesi için önemli bir adım attıklarını ve Türkiye'de ilk kez İstanbul'da düzenlenecek olan CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo İstanbul Fuarı'nın ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.

Yapılan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde eşi Emine Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafın dokunduğu bir halıyı takdim eden Gaziantepli halıcılar Aralık 2023'te açılışı yapılacak olan CFE 2023-Carpet & Flooring Expo İstanbul Fuarı'na Erdoğan'ı da davet ettiler.