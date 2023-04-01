Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanları ve ekiplerine teşekkür

Gaziantep-Kilis afet konutları temel atma töreni için Nurdağı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerinde çalışan belediye başkanlarına ve ekiplerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddetli depremlerden en fazla etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması için başlatılan kalıcı konutların temel atma töreni Nurdağı'nda yapıldı. Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te de inşa edilecek 29 bin 741 deprem konutu ile 12 bin 607 köy evinden 7 bin 87'sinin, Kilis'te ise 649 deprem konutunun temelini attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören öncesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den ilçede yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı.

“Belediyeler deprem bölgelerinde çok güzel hizmetler verdi”

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem ve sonrasında yapılan çalışmalara değinerek, “AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Türkiye'nin değişik yerlerinde değerli kardeşlerim, partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Hala yürütüyorlar. Sonuna kadar yürütecekler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İş yerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı. Evini kaybetmiş insanları bir an önce yeni yuvalarına ulaştırmak istiyoruz” dedi.

“Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz”

Deprem konutlarının hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Projelerimizi, bilim insanları ve mühendislerin yanı sıra şehrin yöneticilerinin, iş dünyasının, kanaat önderlerinin, vatandaşlarımızın görüşlerini alarak şekillendiriyoruz. Atılan her adımda şehirlerin tarihini, kültürünü, sanatını, sanayisini, ticaretini, tarımını, birikimini, hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin yerini, mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla tasarlıyoruz. Bugüne kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atılacak temellerle beraber 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.