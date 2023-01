Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Maraş'a gururlandıran ödül

Gaziantep Olay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol Maraş, yılın köşe yazarı ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde Gaziantep Olay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol Maraş'a yılın en iyi köşe yazarı ödülünü verdi. Tören Anadolu Yayıncıları Derneği tanıtım filmiyle başladı. Filmden sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 320 mahalli radyo, televizyon, gazete ve dergiyi aynı çatıda bir araya getiren Anadolu Yayıncılar Derneği her gün başarısını bir adım yukarıya taşıdığını belirtti. Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan Anadolu medyasının ne kadar etkin ve yaygın olursa demokrasinin de o derece güçlü olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anadolu medyasının sesi ne kadar güç çıkarsa milletlerimizin beklenti ve talepleri o derece makes bulacaktır. Sizleri sıradan bir medya kuruluşundan ziyade on yıllardır öncesine kulak verilmeyen medyadaki temsilcisi olarak görüyoruz. Her birinizi varlığınızla ülkemizin medya çeşitliliğinin oluşmasında önemli katkılar sunuyorsunuz. Mahalli medyanın halkımızın doğru bilgilendirilmesi oynadığı kritik role özellikle son yıllarda şahit olduk. Gezi olaylarından 17-25 aralık darbe girişimine, terör saldırılarına, 15 Temmuz ihanetine kadar yaşadığımız kritik dönemeçte Anadolu medyası milli irade demokrasiden yana çok net bir tavır aldı. Türk demokrasi üzerinden vesayetin gölgesini kaldırmaya dönük her hamlemizde yerel medyamızın desteğini gördük. Lafa gelince özgür basından dem vuranların, darbecilere alkış tuttuğu dönemde sizler cesaretle demokrasimize sahip çıktınız. Küresel sistemin çarpıklıkların temsilcisi odaklarla bir olup siyasete ayar veren kalemşörler karşısında yerli ve milli basının nasıl olması gerektiğini yine sizler gösterdiniz. Örnek duruşunuzdan ötürü sizlere ve yerel medyamıza şahsım, ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizde sizlerin etkinliğinizi daha da artırmak ve medyamızda farklı sesleri çoğaltmak için yerel kurulmuşlarımıza destek verdik. Bürokratik iş ve işlemlerin kolaylaştırılması başta olmak üzere pek çok alanda sizlerin yükünü hafiflettik. Her zaman güçlü bir iradeyi sorunlarınızın çözümlenmesi noktasında sergiledik. Anadolu medyasına ve temsilcilerine kapımızı daima açık tuttuk. İnşallah bundan sonra da sizlere desteği sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise törende yılın köşe yazarı ödülüne layık görülen Maraş ve diğer gazeteciler tek tek ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.