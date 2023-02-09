Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için polise sımsıkı tutundu

Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüp konuşmak isteyen kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan'ı görmek için dakikalarca ayakta bekleyen yaşlı bir kadın ise, önündeki polise sımsıkı tutunarak bekledi.

Gaziantep Botanik Bahçesi'nde kurulan çadırları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan'ı görmek ve konuşmak isteyen yaşlı bir kadın ise dakikalarca Botanik Bahçesi girişinde bekledi. Ayakta durmakta zorlanan kadın, güvenlik nedeniyle önünde duran çevik kuvvet polisine sımsıkı tutunarak bekledi. Erdoğan'ı görüp konuşmak için dakikalarca ayakta bekleyen yaşlı kadın, yoğun güvenlik nedeniyle Erdoğan'a yaklaşma fırsatı bulamadı.