İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Gökyüzünde ay ve yıldız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) gerçekmleştirildiği Gaziantep’te gösteri uçuşu yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları kentin semalarına dev Türk bayrağı çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) gerçekmleştirildiği Gaziantep'te gösteri uçuşu yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları kentin semalarına dev Türk bayrağı çizdi.


Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'in üçüncü gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları Gazianteplileri heyecanlandırdı. Vatandaşların çatılardan takip ettiği uçuş gösterilerinde Solo Türk pilotları gökyüzüne dev ay Türk bayrağı çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programdan saatler öncesinde Solo Türk ve Türk Yıldızları pilotlarının gerçekleştirdiği akrobatik hareketler, yöre halkı tarafından meraklı gözlerle izlendi.


Türk Yıldızlarının da nefes kesen uçuş gösterisi ise izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.