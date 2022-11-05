Cumhurbaşkanını karşılamak için uzun konvoy oluşturdular

Toplu açılış töreni için Gaziantep'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere Araban'dan Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney önderliğinde uzun araçlık konvoy oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray projesi ile 3 katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı'nın da bulunduğu 35 milyar liralık dev projelerin toplu açılış için geldiği Gaziantep'te vatandaşlarla buluşacak. İstasyon Meydanında düzenlenecek olan toplu açılış töreni ve mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Araban ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'in önderliğinde uzun bir konvoy oluşturuldu. Yüzlerce vatandaşın da katıldığı onlarca araçlık konvoy, açılış töreni ve mitinge katılmak üzere Gaziantep'e hareket etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, buğün Gazi Şehrimizde aralarında 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray projesi ile 3 katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı'nın da bulunduğu 35 milyar liralık dev projelerin açılışının bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceği için Arabanlılar olarak bugün çok mutluyuz'' dedi.