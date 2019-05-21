Cumhurbaşkanlığı Gaziantep ve baklavayı tanıttı

Bu kapsamda gastronomi kimliğiyle adından söz ettiren Gaziantep'in baklavacı esnafı tarafından yapılan baklava tatlısı #GönlümüzBirSoframızBir etiketiyle 50 saniyelik kısa videoda gösterildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel gayretiyle gastronomi dalında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Kreative Şehirler Ağına" giren Gaziantep, gastronomisiyle markalaştı. UNESCO'nun aldığı kararla Türkiye'nin öncü şehri olan Gazi şehir, baklavasıyla da bilinirliliği en yüksek il özelliğiyle dikkati çekmeyi başardı. Kentle özdeşleşen baklava tatlısını bir kez de Cumhurbaşkanlığı sosyal medyadan ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı, Gazi şehirle özdeşleşen baklava tatlısını sosyal medyadan tanıtımını yaptı. #GönlümüzBirSoframızBir etiketiyle sunulan kısa videoda baklavacı esnafının görüşleri alındı. Zengin tarihî kültürü, kendine özgü mutfağı ile meşhur Gaziantep'imizin, halkımızın ağızlarında ve gönüllerinde leziz tatlar bırakan baklavacı esnafının tüm Türkiye'ye selam söyledi.