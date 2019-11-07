Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi Amfisi'nde Savcılık Mesleğinin Temel Esasları Konferansı verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz öğrencilere seslenerek, “Sizler şu anda adliyelerin mutfağısınız, hazırlık aşamasısınız. Sizden çok kaliteli olmanızı bekliyoruz” dedi.

20 Yıldır savcı olarak görev yaptığını belirten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, mesleğini çok severek yaptığını ifade etti. Öğrencilere savcılık mesleğinin sevilen yönlerini, riskleri, özlük hakları hakkında bilgi veren Yılmaz, savcılığın çok kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, “Hakim, savcılıkta en çok sevdiğimiz, bizi en çok mutlu eden kısmı manevi tatmin. Mesleğimiz, eğer insanlara yardım etme isteğiniz varsa inanılmaz derecede bir fırsat. Çünkü toplumsal hayatta ilişkilerde ister istemez nizalara düşülüyor. Farklı beklentiler, farklı zeka, kültür seviyeleri, alış-veriş hukukundan kaynaklanan nizalar, haliyle adliyeler devletin var olduğu günden bugüne adalet sistemi bu dünyada süregelmiş ve olması gereken bir sistem. Mutlak adalet inancımıza göre, Yaradan'ın özelliğidir. Bizlere düşen adil olmaya gayret etmek. Adil olmaya gayret ederken de toplumdan kendimizi soyutlamadan mesleğimizi yapmaya çalışmalıyız. Biz toplum için varız, varlık sebebimiz bu toplum. Amacımız da bu topluma doğru, dürüst hizmet etmek” şeklinde konuştu.

“Kaliteli olmanızı bekliyoruz”

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz öğrencilere seslenerek, “Sizler şu anda adliyelerin mutfağısınız, hazırlık aşamasısınız. Sizden çok kaliteli olmanızı bekliyoruz. Şu anda en büyük ihtiyacımız mesleki anlamda, entelektüel anlamda kalite bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

GAÜN Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, bu tür programları çok önemsediğini vurgulayarak, “Özellikle sahada ciddi tecrübe kazanmış insanlarla sizleri buluşturmak size kalite ve değer katıyor. Gaziantep Üniversitesi diğer üniversitelerden farklı bazı özelliklere sahip. Bir taraftan çok iyi bir teorik eğitim verirken aynı zamanda saha uygulamasında karşılaşacağınız problemleri de şimdiden size aktarabilecek deneyimli insanlarla sohbet alanları oluşturarak size deneyim kazandırıyor” ifadelerine yer verdi.

“İmkanlarınızın kıymetini bilin”

Prof. Dr. Gür, Avrupa'nın, Balkanların ve son zamanlarda Orta Doğu'nun birçok üniversitesinde uluslararası anlaşmalar gereği bulunduğunu belirterek, “Eğitim kalitesi, fiziksel mekanlar ve öğretim üyesi kadrosu olarak Türkiye çok iyi bir konumda. Tek eksiğimiz; dışarıya doğru algıyı yönetemiyoruz, yaptığımızı dışarıya sunamıyoruz. O yüzden sevgili gençler, imkanlarımızın kıymetini iyi bilelim. Şu anda Türkiye'de fiziki mekan olarak sayılı binalardan birisine sahipsiniz. Kuruluşu kısa süre olmasına rağmen Türkiye'de Hukuk Fakülteleri arasında belli ilklere konumlanmış bir hukuk fakültesinde okuyorsunuz. İleriye dönük sizin de hedefiniz olması gereken araştırma bazlı, yüksek lisans ve doktora programlarını açmış Türkiye'deki birkaç tane hukuk fakültesinden birisine sahipsiniz. Bunun kıymetini bilin” diye konuştu.

Konferansın sonunda, Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'a günün anısına hediye takdim edildi.