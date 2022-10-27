Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Yusuf Ziya Yıldırım, “Cumhuriyet'in ilanının, 99'uncu yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, Cumhuriyet'in ilanın 99'uncu yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız zaferin gururunu, Cumhuriyetimizin ilanının 99'uncu yıl dönümünde bir kez daha milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak kutluyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatılarak, gelecek kuşaklara teslim edilmesinin herkesin görevi olduğunu belirten Dr. Yıldırım, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi Cumhuriyetimizin ilanının 99'uncu yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.