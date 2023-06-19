Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 organizasyon

yılına özel 2023 yılı içerisinde 100 farklı gençlik ve spor organizasyonu gerçekleştireceklerini bildirdi. Başkan Fadıloğlu, Ekim ayında düzenlenecek ödül töreninde, 100 organizasyonda dereceye giren sporcular ile ilklere ve enlere imza atan kişilere ödül vereceklerini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Gençlik ve Spor Organizasyonu 100 Özel Ödül Programı” çerçevesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına konuşan yılına özel akıl ve zeka oyunları, basketbol, bisiklet, badminton, cimnastik, doğa sporları, futbol, halk oyunları, sualtı sporları, su topu, satranç ve yüzme branşlarında 2023 yılı içerisinde 100 farklı gençlik ve spor organizasyonu düzenleyeceklerinin bilgisini basın mensuplarıyla paylaştı.

Başkan Fadıloğlu, Ocak ayından bugüne kadar yaşanan deprem afetine rağmen 36 spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini kaydederek, 64 organizasyonun da planlamasını yaptıklarını ifade etti. Gerçekleştirilen organizasyonların tamamında, deprem afetinin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi azaltmak amacıyla psikososyal destek çalışmaları da yaptıklarını aktaran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, organizasyonlara yaklaşık 70 bin sporcunun katılacağını, 500'ün üzerinde hakem ve antrenörün görev alacağını açıkladı.

Düzenlenen organizasyonlarda tüm farklılıklar bir yana bırakıldığını, 7'den 70'e tüm yaş gruplarını şümul, özellikle engelli sporcuları ve dezavantajlı gruba mensup çocukları ve gençleri içerisine alan bir planlama yaptıklarını belirten Başkan Fadıloğlu, kurumlararası iş birliğinin önemine işaret etti. Organizasyonların düzenlenmesine ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ASKF, federasyonların branş il temsilcileri ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile sıklıkla istişareler gerçekleştirdiklerini anlatan Fadıloğlu, yine düzenlenen ve planlanan 100 organizasyonu her yönü ile destekleyecek protokollerin imza altına alındığı bilgisini verdi.

Derdimiz, bu memleketin derdiyle dertlenmek

Basın mensuplarının yönelttiği tüm soruları yanıtlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken, 96. yıldönümünde bir faaliyet başlatmıştık. 96 dakika hiç durmadan yüzerek, 29 Ekim'de Cumhuriyet'e armağan etmiştik. Bu sene 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 100 dakika yine durmadan yüzeceğiz. Fakat bu sene farklı bir şey yaptık. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde 100 spor etkinliğini hayata geçiriyoruz. Tabii bu 29 Ekim'de bitmeyecek. 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek bir süreç içerisinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 100 spor etkinliğini milletimizle paylaşmış olacağız. Biz bu işi bir başımıza yapmıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin, velilerimizin, sporcularımızın, kurumlarımızın, federasyonlarımızın destekleriyle biz bu faaliyetleri yapıyoruz. Amacımız, sporun mutfağında çalışan bir ekibi olmak. Göreve geldiğimiz andan itibaren hep bunu söyledik. İnşallah görev yaptığımız dönem içerisinde de aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz. 4 yaştan başlayan temel cimnastik dersinden başlamak üzere akıl zeka oyunlarında bunun yanı sıra okullardaki ‘Önce Öğren Sonra Eğlen' etkinlikleriyle yine okullardaki yapılan taramalar neticesinde çocukların hangi branşa yatkınlığı varsa o branşlarda alıp daha yukarıya taşıma amacını taşıyoruz. Şehitkamil Belediyesinin bir özelliği var. Şehitkamil Belediyesi, 365 gün sporla iç içedir. Bunu spor akademisi, futbol akademisi, basketbol akademisi, yüzme akademisi olarak devam ettiriyoruz. Amacımız da bu yatkınlığı olan çocukları hiçbir zaman boş bırakmadan yıl boyu müsabakalarla daha iyi hale getirmek adına emek vermek. 2009'da göreve geldiğimizde yalnızca Şehitkamil Belediyesinin adını veya Şehitkamil Belediyespor'un adını öne çıkartmak amacında değildik. Bir tek amacımız var; İstiklal Marşı'nı okutturup, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmekti amacımız. Bunu yapmak için de belirli branşlarda ihtisaslaşarak, başarıyı elde etmeyi hedefledik. Allah'a şükür, ilk suyla bizle buluşan Kaan, bugün Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Multination şampiyonu. Hedefimiz, olimpiyatlara hazırlamak. Şu anda da olimpiyatlara hazırlanıyor. Tabii bu işin yalnızca sportif ayağı yok, eğitim ayakları da var. Bu çocuklar sağ olsun, yöneticilerimizin sayesinde bugün Gaziantep'te özel üniversitede burslu olarak okuyorlar ki bu memleketin çocuğu olarak burada kalsın. Allah kısmet ederse hedefimiz, inşallah planlamasını yapıyoruz, şu anda otistik çocuklara yönelik olarak bir kamp alanı, fiziksel engelli çocuklarımıza yönelik bir proje ve nitelikli, iki türbinli spor salonunu yapmak. Üçünü bir kombin olarak yan yana yapabilecek ve nitelikli alanda yaklaşık 30 bin metrekarelik alanımızı planladık. Derdimiz, bu memleketin derdiyle dertlenmek. Ben, katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”