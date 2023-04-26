Cüzdan çalan şüpheli şahıs tutuklandı

Gaziantep'te bir vatandaşın cüzdanını yankesicilik suretiyle çalarak içerisinde bulunan kredi kartı ile bir iş yerinden alışveriş yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın kredi kartı ile alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Allaben Mahallesi'nde bir vatandaşın cüzdanının yankesicilik suretiyle çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşın cüzdanını yankesicilik suretiyle çalarak içerisinde bulunan kredi kartı ile bir iş yerinden alışveriş yaptığı tespit edilen A.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın kredi kartı ile alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.