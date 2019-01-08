Dağlı'dan “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

Dr. Güner Dağlı, “Her türlü iletişim aracının yoğun kullanılarak, bilginin çok hızlı şekilde yayıldığı günümüzde, basın mensuplarının halkın doğru ve tarafsız habere ulaşmasındaki rolü, daha da önemli bir noktaya gelmiştir” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, bilişim çağının yaşandığı günümüzde, bulunulan her ortamdan dünyayla iletişim kurulduğunu ve haberler alındığına vurgu yaparak, haberi almak kadar, alınan haberin ve kaynağının doğruluğunun da büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Gazetecilerin yılın 365 günü 24 saat haber akışını sağlamak için görevlerini en zor koşullarda dahi yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyet devrinin kendi anlayış ve ahlakını taşıyan basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan geçmiş devir gazetelerinin ve adamlarının düzeltilmesi mümkün olmayanları ulusun gözünde belirlenirken, öte taraftan Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip yükselmektedir. Büyük ve soylu ulusumuzun yeni çalışma ve uygarlık yaşamını kolaylaştırıp özendirecek işte ancak bu anlayıştaki basın olacaktır' sözleriyle basının önemine işaret etmektedirler” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının destek ve katkılarının SANKO Üniversitesi olarak kendilerine büyük bir güç verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Dağlı, “Büyük bir özveriyle mesleklerini en iyi şekilde yerine getirme çabasında olan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu vesileyle basın şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.