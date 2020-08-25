İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dakikalarca keşif yaptı güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep’te bir evden hırsızlık yapan şahıs önce kameralara, daha sonra polis ekiplerine yakalandı.

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan şahıs önce kameralara, daha sonra polis ekiplerine yakalandı. Evin etrafında dakikalarca keşif yapan şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı.


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir şüpheli, evin etrafında dakikalarca keşif yaptıktan sonra hırsızlık yapıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan asayiş ekipleri, güvenlik kamerasına yakalanan şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.