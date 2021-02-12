Damardan gelen iyilik: Kan, İlik ve Plazma Bağışı

HKÜ Lösemi Fayda Topluluğu tarafından organize edilen konferansa konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Merkezi Birim Sorumlusu Mustafa Tekin katıldı. “Sizin Kanınız Bir Başkasının Canı Olabilir” sloganıyla zoom video konferans üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilen konferansta, kan, ilik ve plazma bağışının önemi konuşuldu. Bağışların insan yaşamı için son derece önemli olduğunu ifade eden Mustafa Tekin; “Kan bağışında kimler bulunabilir, kan bağışında bulunurken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, kimler kan bağışında bulunamaz, kan bağışı nasıl yapılır, şahsa doğrudan bağışta bulunulması mümkün müdür, kan çağrısında bulunurken izlenmesi gereken adımlar nelerdir, kan bağışında bağışta bulunduğumuz kişinin lösemi hastası olması bildiğimiz kan verebilme kurallarının dışında mıdır?” sorularına açıklık getirdi.

İlik bağışı

Özel iğneler kullanılarak kemik içine girilerek enjektörlere çekilen kök hücrelerin özel torbalarda filtre edilerek bekletilmeden lösemi hastasına damar yoluyla verilmesi işlemi olan ilik bağışı hakkında konuşan Tekin: “İlik bağışı nedir, cerrahi operasyon mudur, kimler ilik bağışında bulunabilir, nerelerde ilik bağışı yapılır, sağlık bakanlığının bu konuda çalışmaları nelerdir, bağışta bulunan kişiye olumsuz etkileri var mıdır, kan grubu fark eder mi?” konu başlıkları ile ilik bağışını anlattı.

“Koronavirüs tedavi sürecinde plazma bağışı önemli”

Tüm dünyayı tehdit edenKoronavirüs salgını tedavisinde ihtiyaç duyulan süreçlerden en önemlisinin de plazma bağışı olduğunu söyleyen Mustafa Tekin: “İmmün plazma tedavisi nedir, kimler immün plazma bağışında bulunabilir, bağış hangi süre aralıklarında yapılabilir, kadın ve erkeklerde bağışçılar için farklı şartlar var mıdır, bağış süreci nasıl işler?” sorularına cevap verirken katılımcıların da sorularını yanıtladı.

Konferansta bağış yapmanın önemine ve ihtiyacına vurgu yapan Tekin, kanın sadece acil durumlarda ihtiyaç duyulduğunda değil her sağlıklı bireyin düzenli olarak bağış yapabileceğinin de altını çizdi.