İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Damda uyuyan genç kanlar içerisinde uyandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde evin damında uyuyan genç, kanlar içerisinde bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evin damında uyuyan genç, kanlar içerisinde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan Barış çelen, gece evinin damında yattı. Gece acı içerisinde uyanan Barış Çelen, sırtında kanları görünce ailesinden yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Çelen'in sırtında kurşun tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ateş açan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.