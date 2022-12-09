Darıcı, AK Parti Araban Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atandı

Ak Parti Araban ilçesi Ak parti Gençlik Kolları Başkanlığı'na Eyüp Darıcı atandı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı tarafından AK Parti Araban kurucu başkanı Yusuf Darıcı'nın oğlu Eyüp Darıcı, Araban ilçesi Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atandı. Darıcı, "Beni AK Parti Araban Gençlik Kolları Başkanlığı görevine layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Av. Yusuf İbiş ve partisinin tüm kademesinde bulunan partililerine teşekkür ederek, bu görevi layığı ile yerine getirmenin gayretinde olacağım" ifadelerini kullandı.