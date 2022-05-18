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Darüşşafaka yarı finalde

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında konuk olduğu Gaziantep Basketbol’u 82-73 mağlup etti.

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 82-73 mağlup etti. Darüşşafaka, bu sonuçla seride 2-1 öne geçerek play-off turunda yarı finale yükselen taraf oldu.



Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal,


Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy, Jarmar Gulleyx 29, Alpha Kaba 14, QJ Pettersonx 24, Ryan Shanahan Luther 1, Milton Doyle 1, Orhan Haciyeva 4, Leon Harun Apaydın, Dusan Cantekin


Başantrenör: Tutku Açık


Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlux 22, Troy Caupain 15, Nathan Boothe 6, Gabriel Olasenix 18, Isaiah Pineiro 4, Wayne Cullough 14, Sinan Güler 3, Görkem Doğan


Başantrenör: Selçuk Ernak


1.Periyot: 13-20 (Darüşşafak lehine)


Devre: 33-41 (Darüşşafaka lehine)


3. Periyot: 53-64 (Darüşşafaka lehine)


5. Faul: Alpha Kaba


Sportmenlik Dışı Faul: Troy Caupain

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