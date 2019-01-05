Davulcular adaylarını mehteran ile açıkladı

Gaziantep'teki 81 İl Davulcu Aşiretler derneği Başkanı Mahmut Karalar, Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanlığına bağımsız olarak aday olduğunu daha önce açıklayan 81 İl Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar mehteran takımı eşliğinde basın açıklaması yaptı.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız olarak aday olan Mahmut Karalar Gaziantep'te Yukarıbayır Mahallesi'nde düzenlediğin toplantıda hedeflerini ve projelerini anlattı. Oldukça renkli geçen toplantı öncesinde ise davul ve zurnacılardan oluşan mehteran takımı, konser verdi.

Mehter takımına ve bağımsız belediye başkan adayına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Herkesten destek isteyen Karalar ise, "Bizlerin de bu yolda yer alması, daha fazla itibar görmesi için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların bizimle beraber yürüyüp, bizimle beraber çalışmalarını istiyoruz. Bizler şuana kadar bir itibar görmedik ama bundan sonra sizler sayesinde itibar göreceğiz. Hedefimiz daha önce yüzde 10 idi ama artık hedefimiz yüzde 50. Biz garibanız, garibanın dostu garibandan başkası değildir. Biz her zaman halkımıza hizmet etmeye hazırız. Bizim kapımız herkese açıktır" diye konuştu.

Açıklamanın ardından da mehteran konseri devam etti