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Davullu zurnalı yeni yıl kutlaması

Davul zurna eşliğinde yeni yılan giren Gaziantepliler, 2020 yılını coşkuyla karşıladı.


Gaziantep'te 2020 yılı coşkuyla karşılandı. Davul ve zurna eşliğinde yeni yıla giren Gaziantepliler, doyasıya eğlenerek yeni yılı kutladı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren yeni yıl kutlamalarında davul ve zurna eşliğinde halay çekenler dikkat çekti. Yeni yılın ilk dakikalarına coşkuyla giren Gaziantepliler, doyasıya eğlendi.

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