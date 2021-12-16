Dayı filminin galası Sanko Park'ta yapılacak

Uğur Bayraktar'ın yönettiği “Dayı: Bir Adamın Hikayesi” adlı aksiyon ve dram filminin galası 17 Aralık Cuma günü Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde (AVM) yapılacak.

Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün yazdığı, Ufuk Bayraktar ve Gizem Karaca'nın başrolünde oynadığı film, 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona girdi. Sanko Park AVM Merkezi Avşar Sinemalarında yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek gala gösterimine, oyuncular Ufuk Bayraktar ve Timur Ölkebaş ile yapımcı Abdurrahman Akpınar'ın yanı sıra, Gaziantepliler katılabilecek.

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi"

Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşen kahramanımızın köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi, onu çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderirler. Böylece kahramanımız çeşitli olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girecek ve alemdeki zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar alemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.

Sanko Park

“Gaziantep'in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park'ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor. Sanko Park'ta, 3 bin 389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmler gösterime giriyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Toplamda 1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.