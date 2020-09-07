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Defalarca takla atan araçtan sağ çıktılar

Gaziantep’te kontrolden çıkarak defalarca takla atan araçtaki 3’ü çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Gaziantep'te kontrolden çıkarak defalarca takla atan araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 nolu cadde üzerinde seyir halinde olan Ekrem K. idaresindeki 27 AFC 361 plakalı aracın direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan araç yol kenarında aydınlatma direğine çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Savrulan araçta bulunan sürücü Ekrem K. ile 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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