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Define için kazdığı çukura düşen kişi öldü

Gaziantep’te define aradığı ileri sürülen kişi, kazdığı çukura düşerek hayatını kaybetti.

Gaziantep'te define aradığı ileri sürülen kişi, kazdığı çukura düşerek hayatını kaybetti.


İddiaya göre, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2 arkadaşı ile birlikte define arayan Halil Durgun, çukur kazdığı esnada dengesini kaybederek düştü. Çukura düşen Durgun, arkadaşları tarafından araca bindirilerek Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 50 yaşındaki Halil Durgun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri diğer 2 kişiyi gözaltına alırken, cenaze ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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