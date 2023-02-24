Dehşet gecesinde ilginç detay ortaya çıktı

Akademi Hastanesinin enkazından 261 saat sonra sağ kurtulan Mehmet Ali Şakiroğulları'nın aynı enkazda kalan babası Mehmet Boyraz eşi Necla Nur ile 9 aylık oğlu Aziz Yusuf şakiroğullarının enkazdan sağ çıkarıldığı, evinde depreme yakalananannesi Zeliha Boyraz, 2 yeğeni Mehmet Emin ile Tuğra Şakiroğullarının da diri diri yanmaktan kurtulduğu ortay açıktı.

Mehmet Ali Şakiroğulları, babası Mehmet Boyraz, eşi Necla Nur Boyraz ve oğlu Aziz Yusuf Şakiroğulları'nın yıkılan Akademi Hastanesi'nin enkazında yaşam mücadelesi verdiği esnada anne Zeliha Boyraz ile iki torunu da son anda diri diri yanmaktan kurtuldu. Kocası Mehmet Boyraz ile birlikte İslahiye ilçesi Esenler Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Boyraz, kocasının oğlu, gelini ve torunu ile birlikte hastaneye gidince, yalnız kalmamak için diğer 2 torununu yanına aldı. Torunların uyumaması için sobaya odun atan Zeliha Boyraz, sabaha karşı ise hissettiği sallantı ile uyandı.

Hem depremden hem alevlerden kaçtılar

Ne olduğunu anlamaya çalışan Zeliha Boyraz, kafasına düşen sıva beton parçaları üzerine ise deprem olduğunu anlayarak, aynı odada yatan torunlarının üzerine kapanarak onları korumaya çalıştı. Sallantının durmaması ve sobanın kapağının düşmesi üzerine ise hemen torunlarını tutarak dışarıya kaçmaya başladı. İçerideki eşyaların ve sıva parçalarının düşmeye devam ettiğini gören Zeliha Boyraz, sobanın da devrildiğini ve evin yanmaya başladığını fark etti. Sallantı nedeniyle yürümekte zorlanan Boyraz, düşe kalka evin bahçeye çıkan merdivenlere ulaştı. Merdivenlerdeki korkuluklara tutunan Boyraz, can havliyle kendisini ve torunlarını önce depremden ardından ise alevlerden son anda kurtarmayı başardı.

Diri diri yanmaktan kurtuldular donma tehlikesi yaşadılar

Komşusunun ahırına sığınan Zeliha Boyraz, deprem ve yangın korkusundan evden üzerlerine giyecek bir şey alamadan çıktı. Sabah yaşanan dondurucu hava nedeniyle üşüyen ve donma tehlikesi yaşayan Zeliha Boyraz ile torunlarının yardıma ise komşuları yetişti. Komşularının getirdiği battaniyelere sarılan Boyraz ve torunları, yakılan soba ile ısındı. Yaşadıklarını anlatan Zeliha Boyaz, "Deprem anında 2 torunum yanımdaydı. Onların üzerine kapandım. Onları kurtardım. Soba devrilmişti kapağı elime değdi ama aldırmadım. Çocukları kurtarmak istedim. Yanan yansın ne yapalım. Canımdan bile umudumu kesmiştim. Çok şükür çocuklarımı kurtardım. Yağmur yağıyordu, üzerimizde bir şey yoktu. Komşularımız sağ olsun yardım etti. Soba battaniye falan getirdi. Komşuların evinin ahır kısmına kaçtık. Donacaktık, komşular soba yaktı da ısındık'' dedi.

Saatlerce ailesinden kimseye ulaşamadı

Deprem anında Denizli'de olan Mustafa Boyraz, babasının telefonu ile uyandığındı ve aradığı annesi, kardeşleri ve yeğenlerine ulaşamadığı için büyük korku yaşadığını ifade etti. Ailesinden 7 kişinin de deprem mağduru olduğunu öğrenen Mustafa Boyraz, hemen yola çıkarak ağabeyi, yengesi ve yeğenin bulunduğu akademi hastanesi'nin enkazına doğru yola çıktı.

Müjdeli haberleri peş peşe aldı

Babasından aldığı telefonla iyi olduğunu öğrenen Mustafa Boyraz yolda gelirken önce annesi ve yeğeninin iyi olduğu haberini aldı. Depremden 8 saat sonra ise yengesi ve 9 aylık yeğenin enkazdan sağ çıkarıldığı haberi ile umutlanan Mustafa Boyraz, depremden 261 saat sonra ise kardeşinin enkazdan sağ çıkarıldığı haberini aldı.

Ailesinden haber alamadığı saatlerde ve enkaz altındaki kardeşine ulaşılamadığı saatlerde yaşadığı acıyı anlatan Mustafa Boyraz, "Büyük bir acı yaşadık, koskoca hüznün içerisinde çok acı çektik. En hafif olarak atlatan biz olduk. Sabah babamın aradığı telefon ile kalktım. Kalktığımda hiç birinden haber alamıyordum. En son ablam aradı, büyük bir zelzele olduğunu söyledi. Şirketi arayıp, izin istedim. Direkt Antakya'ya geldim. Ben o arada yolda herkesi arıyorum. Kimseye ulaşamadım, hepsine bir şey olduğunu sanıyordum. En son amcaoğlumu aradım, annemle konuşmak istedim. Biraz rahatladım'' diye konuştu.

Annesinin diri diri yanmaktan nasıl kurtulduğunu da anlatan Mustafa Boyraz, "Babamla kardeşim yeğenimi doktora götürürken, annem yalnız kalmasın diye diğer iki çocuğu ise annemin yanına bırakıyorlar. Hava soğuk olduğu için çocuklar üşümesin diye annem sobayı harlamış. Uyurlarken annem başına bir şey düştüğünü söyledi. Başına sıva düşmüş. Kalktığında sarsıntı olduğu anlayınca hemen çocukların üzerine gidip kapandığını söyledi. Biraz hafifleyince çocukları alıp, kaçmak istemiş. O arada sobanın düştüğünü görmüş. Ev yanmaya başlamış. Ev o arada sallanmaya devam ediyormuş. Güçlükle dışarı çıktığını, zor ayakta durduğunu demirlere tutunarak merdivenlerden inmiş. Komşular söndürmeye çalışmışlar ama söndürememişler. Evde deprem nedeniyle hasar var, eşyalar yangında hasar gördü ama önemli değil çok şükür ailemin hepsi sağ'' diye konuştu.