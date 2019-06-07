Del Valle, Gazişehir Gaziantep'e veda etti

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'te Yonathan Del Valle, kulüp ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep'in başarılı futbolcusu Yonathan Del Valle, kulüp ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluğu sonrasında eşyalarını toplayan tecrübeli oyuncu, Gaziantep Havalimanı'nda çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, Gaziantep'te ayrıldığını duyurdu. Taraftarların beğenisini toplayan Del Valle, kentten ayrılmadan önce yaptığı açıklamasında, “Çok teşekkür ederim Antep, çok teşekkür ederim Gazişehir” ifadelerini kullandı.