Delta varyantını ANKA'da yendi

Şanlıurfa'da yaşayan ve korona virüsün delta varyantına yakalanan 47 yaşındaki Ahmet Topçu hastalığa karşı verdiği zorlu savaşı ANKA Hastanesi'nde kazandı.

Şanlıurfa'da yaşayan 47 yaşındaki Ahmet Topçu, korona virüse yakalandı. Gördüğü tedavi sonuç vermeyip, kısa sürede durumunu ağırlaşan Topçu, acil olarak ambulansla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve solunum cihazına bağlanan hasta, hastanede 35 gün boyunca uygulanan tedavi sonrası tamamen iyileşti. Hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, “Hastamız bize geldiğinde solunum sıkıntısı yaşıyordu. Koronavirüs delta varyantı sebebiyle hastamızı yoğun bakımda tedaviye aldık. 35 günlük yoğun bakım sürecinde solunum cihazına bağlı olarak yaşamını devam ettirdi. Hastamızın mücadelesi hepimizi mutlu etti. Tedavilere olumlu yanıt verdi. Hastamızın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Akciğerleri toparlandı. Hastamızla iletişim halindeyiz, tamamen iyileşene kadar kontrolümüzde olacak. Son zamanlarda hastalarımızın çoğunda delta varyantı seyrediyor. Bu nedenle kalabalık ortamlarda maske takmayı, hijyen kurallarına uymayı, aşı olmayı ihmal etmeyin" dedi.

“Sağlığın yerini hiçbir şey tutmuyor”

Sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Topçu ise, ''Geçirdiğim süreç beni ve ailemi çok yıprattı. Yoğun bakım hayatımın en zor zamanlarıydı. Şanlıurfa'dan Gaziantep Anka Hastanesine sağlığıma kavuşmak için geldim. Artık daha rahat nefes alabiliyorum. Sağlığın yerini hiçbir şey tutmuyor. Başta değerli hekimim Uzm. Dr. Nagihan Demir'e, ANKA Hastanesi'ne ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.